Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель Ford, не убедившись в безопасности обгона, допустил столкновение со встречным Citroën, который в последствии съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии травмировались три человека: 31-летний водитель Citroën и двое его пассажиров. Их госпитализировали.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.