Несовершеннолетний житель Тернополя угнал детский велосипед и пытался сдать его в ломбард

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

17-летний житель Тернополя похитил велосипед, который находился на лестничной клетке многоквартирного дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители оперативно установили личность, причастную к краже. Злоумышленником оказался 17-летний житель Тернополя.

С помощью камер видеонаблюдения правоохранители обнаружили момент совершения преступления и оперативно установили подозреваемого. В ходе опроса юноша признался, что угнанный велосипед сдал в один из ломбардов Тернополя.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

