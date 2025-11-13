Фото: Нацполіція

Аварія сталась 12 листопада, близько 15:30 у селі Більська Воля на вулиці Шкільна. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegoNews.

Відомо, що 16-річний хлопець був за кермом Mercedes-Benz Vito. Він здійснював поворот ліворуч, проте зіткнувся з Lifan, який керував його одноліток. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав перелом ноги. Водій автомобіля не постраждав.

"Встановлено, що водії обох транспортних засобів ніколи не отримували посвідчення водія. Крім того, двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його керманич був без мотошолому", - повідомили в поліції.

