17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
09 ноября 2025, 11:21

В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных

09 ноября 2025, 11:21
Фото: пресс-служба полиции
В Шосткинском районе полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вблизи села Усок вчера около 11 часов

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На место инцидента оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа для фиксации обстоятельств ДТП и оказания помощи пострадавшим.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault Trafic, совершая объезд припаркованного автобуса, не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V под управлением 54-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель Renault и его пассажиры, 38-летняя женщина и 47-летний мужчина, получили телесные повреждения средней степени тяжести и были госпитализированы. Водителю Honda медицинская помощь понадобилась на месте происшествия.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на площадку временного хранения. По факту аварии открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием пешеходов. Один из пострадавших погиб на месте, а другой человек находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

