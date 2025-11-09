В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных
В Шосткинском районе полиция расследует дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вблизи села Усок вчера около 11 часов
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На место инцидента оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа для фиксации обстоятельств ДТП и оказания помощи пострадавшим.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault Trafic, совершая объезд припаркованного автобуса, не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V под управлением 54-летнего мужчины.
В результате столкновения водитель Renault и его пассажиры, 38-летняя женщина и 47-летний мужчина, получили телесные повреждения средней степени тяжести и были госпитализированы. Водителю Honda медицинская помощь понадобилась на месте происшествия.
Оба транспортных средства изъяты и помещены на площадку временного хранения. По факту аварии открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
