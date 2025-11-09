Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На место инцидента оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа для фиксации обстоятельств ДТП и оказания помощи пострадавшим.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель Renault Trafic, совершая объезд припаркованного автобуса, не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda CR-V под управлением 54-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель Renault и его пассажиры, 38-летняя женщина и 47-летний мужчина, получили телесные повреждения средней степени тяжести и были госпитализированы. Водителю Honda медицинская помощь понадобилась на месте происшествия.

Оба транспортных средства изъяты и помещены на площадку временного хранения. По факту аварии открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием пешеходов. Один из пострадавших погиб на месте, а другой человек находится в больнице, врачи борются за его жизнь.