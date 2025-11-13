Фото: полиция

ДТП произошло 12 ноября около 17:10 на дороге вблизи города Нежин

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что 44-летний водитель Renault, двигаясь из села Липов Рог в направлении Нежина, наехал на пешехода, шедшую по полосе движения автомобиля. От полученных травм 83-летняя женщина скончалась на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

