В Ровно подросток сбывал психотропы через "закладки": ему светит до 12 лет

Фото: Национальная полиция

Перед судом предстанет 17-летний житель Ровно, обвиняемый в сбыте психотропных веществ. Общая стоимость изъятого товара по оценкам "черного" рынка составляет около 50 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В июле правоохранители во время безотлагательного обыска по месту жительства несовершеннолетнего изъяли 101 зип-пакет с психотропом "PVP", мобильный телефон и оборудование для фасовки.

Молодой человек объяснил, что покупал наркотик через интернет, фасовал и сбывал его путем "закладок" в разных местах города.

В ходе осмотра территории полицейские изъяли еще 15 свертков с психотропным веществом.

Несовершеннолетнему сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. Согласно санкциям статьи, подростка могут лишить свободы сроком от 9 до 12 лет.

Напомним, 30-летний житель столицы осужден за приобретение и хранение наркотиков с целью продажи. В ходе судебного процесса он не признал своей вины, однако у следствия были достаточные доказательства. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.