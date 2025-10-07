В Одессе мужчина бросил гранаты у людей

иллюстративное фото: из открытых источников

Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию, якобы шумевшую под его окнами ночью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Правоохранители установили, что 58-летний местный житель поссорился с группой людей, которая якобы шумела под его окнами ночью у дома по улице Еврейской.

В ходе конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он в результате взрыва получил ранение. Остальные же участники инцидента не пострадали.

Одесситу инкриминируют хулиганство.

Напомним, в Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров. Авария произошла в июле на автодороге между населенными пунктами Кубей и Ореховкой Болградского района.