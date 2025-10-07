В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию, якобы шумевшую под его окнами ночью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
Правоохранители установили, что 58-летний местный житель поссорился с группой людей, которая якобы шумела под его окнами ночью у дома по улице Еврейской.
В ходе конфликта мужчина вышел на улицу и бросил в сторону компании несколько страйкбольных гранат. Сам он в результате взрыва получил ранение. Остальные же участники инцидента не пострадали.
Одесситу инкриминируют хулиганство.
