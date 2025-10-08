В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Запорожской области.

В Запорожье подростки сняли ролик, на котором рассказывают, что якобы планируют стрелять из пистолета в пожилых женщин рядом.

Правоохранители выяснили, что на ролике находились трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Со школьниками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Запорожье весной текущего года мужчина бросил гранату в полицию и работников ТЦК. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.