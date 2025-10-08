11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 14:41

В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок

08 октября 2025, 14:41
иллюстративное фото: из открытых источников
Запорожские полицейские установили подростков, угрожавших применить пистолет к пенсионеркам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Запорожской области.

В Запорожье подростки сняли ролик, на котором рассказывают, что якобы планируют стрелять из пистолета в пожилых женщин рядом.

Правоохранители выяснили, что на ролике находились трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Со школьниками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили административные протоколы по части 1 статьи 184 КУоАП – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Запорожье весной текущего года мужчина бросил гранату в полицию и работников ТЦК. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
