30-летний житель столицы получил приговор за покупку и хранение с целью продажи наркотиков. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина хранил с целью продажи психотропных веществ кетамин весом почти 270 граммов, психотропы 4-ММС, МДМА, а также ЛСД, кокаин и каннабис. Все это было в его квартире, на ступенчатой площадке, в подъезде дома.

Стражи порядка задержали его, когда он пытался продать кетамин в одном из столичных парков. На суде мужчина вину не признал, но у следствия были доказательства.

Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители Житомирской области расследовали деятельность наркогруппы, которая ежемесячно зарабатывала до 600 тысяч гривен на амфетамин.