У Рівному підліток збував психотропи через"закладки": йому світить до 12 років

Фото: Національна поліція

Перед судом постане 17-річний житель Рівного, якого звинувачують у збуті психотропних речовин. Загальна вартість вилученого товару за оцінками "чорного" ринку становить приблизно 50 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У липні правоохоронці під час невідкладного обшуку за місцем проживання неповнолітнього вилучили 101 зіп-пакет із психотропом"PVP", мобільний телефон та обладнання для фасування.

Молодик пояснив, що купував наркотик через інтернет, фасував і збував його шляхом "закладок" у різних місцях міста.

Під час огляду території поліцейські вилучили ще 15 згортків із психотропною речовиною.

Неповнолітньому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Відповідно до санкцій статті, підлітка можуть позбавити волі на строк від 9 до 12 років.

Нагадаємо, 30-річного мешканця столиці засудили за придбання та зберігання наркотиків із метою продажу. Під час судового процесу він не визнав своєї вини, однак у слідства були достатні докази. Суд призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.