01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
01:30  09 жовтня
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
00:55  09 жовтня
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 08:18

У Рівному підліток збував психотропи через"закладки": йому світить до 12 років

09 жовтня 2025, 08:18
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Перед судом постане 17-річний житель Рівного, якого звинувачують у збуті психотропних речовин. Загальна вартість вилученого товару за оцінками "чорного" ринку становить приблизно 50 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У липні правоохоронці під час невідкладного обшуку за місцем проживання неповнолітнього вилучили 101 зіп-пакет із психотропом"PVP", мобільний телефон та обладнання для фасування.

Молодик пояснив, що купував наркотик через інтернет, фасував і збував його шляхом "закладок" у різних місцях міста.

Під час огляду території поліцейські вилучили ще 15 згортків із психотропною речовиною.

Неповнолітньому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Відповідно до санкцій статті, підлітка можуть позбавити волі на строк від 9 до 12 років.

Нагадаємо, 30-річного мешканця столиці засудили за придбання та зберігання наркотиків із метою продажу. Під час судового процесу він не визнав своєї вини, однак у слідства були достатні докази. Суд призначив йому 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівне підліток психотроп закладки наркобізнес поліція суд в'язниця
У Запоріжжі підлітки погрожували розстріляти пенсіонерок
08 жовтня 2025, 14:41
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 08:57
В Одесі чоловік кинув гранати у людей
07 жовтня 2025, 21:59
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Мільйони на порно і "моральний контроль"
09 жовтня 2025, 09:49
Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині: Чорноморськ залишився без світла
09 жовтня 2025, 09:40
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Росія вдарила по чотирьох громадах Харківщини: є постраждалий та руйнування
09 жовтня 2025, 09:15
Сили ППО знешкодили 87 із 112 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
09 жовтня 2025, 09:05
Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю
09 жовтня 2025, 08:59
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
09 жовтня 2025, 08:56
Вічна влада під прикриттям безпеки: що приховує постанова ВР про місцеві ради
09 жовтня 2025, 08:53
У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
09 жовтня 2025, 08:48
У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів у Запорізькому районі
09 жовтня 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »