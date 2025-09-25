12:51  25 сентября
25 сентября 2025, 10:53

На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву

25 сентября 2025, 10:53
Фото: Национальная полиция
В Ровенской области правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, который незаконно завладел автомобилем "BMW" в селе Глинное. По предварительной информации, легковушка была незаперта, а ключи находились в салоне

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что при попытке побега несовершеннолетний не справился с управлением и съехал в мелиоративную канаву вблизи села Заболотье.

Авто получило механические повреждения, а владельцу был нанесен ущерб более чем на 360 тысяч гривен. Часть средств – 91 300 гривен – злоумышленник уже возместил.

Молодого человека разыскали по месту жительства и сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности управление без водительского удостоверения и под хмельком.

Напомним, в Ровно автомобиль врезался в дерево , опрокинулся, но водитель остался невредимым. По данным следователя, 19-летний парень не сдержал безопасной скорости и не справился с управлением. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента

Ровенская область ДТП ПДД полиция несовершеннолетний BMW кювет
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
