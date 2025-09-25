На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области правоохранители разоблачили 17-летнего юношу, который незаконно завладел автомобилем "BMW" в селе Глинное. По предварительной информации, легковушка была незаперта, а ключи находились в салоне

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что при попытке побега несовершеннолетний не справился с управлением и съехал в мелиоративную канаву вблизи села Заболотье.

Авто получило механические повреждения, а владельцу был нанесен ущерб более чем на 360 тысяч гривен. Часть средств – 91 300 гривен – злоумышленник уже возместил.

Молодого человека разыскали по месту жительства и сообщили о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности управление без водительского удостоверения и под хмельком.

