Фото: Национальная полиция Украины

В Берестине пешеход попал под колеса автомобиля, полиция приступила к уголовному производству

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В городе Берестин полиция приступила к уголовному производству по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. Авария произошла 23 сентября около 19:30 на перекрестке улиц Гамова и Полтавская, где автомобиль Daewoo-sens под управлением 50-летнего жителя района совершил наезд на 56-летнего мужчину.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение в Харькове с телесными повреждениями. Согласно предварительным данным следствия, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, что и привело к ДТП.

По данному факту следователи Берестинского районного отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения водителем транспортного средства.

