11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
24 сентября 2025, 16:17

В Харьковской области пешеход пострадал в ДТП: водитель Daewoo сбил 56-летнего мужчину

24 сентября 2025, 16:17
Фото: Национальная полиция Украины
В Берестине пешеход попал под колеса автомобиля, полиция приступила к уголовному производству

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В городе Берестин полиция приступила к уголовному производству по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода. Авария произошла 23 сентября около 19:30 на перекрестке улиц Гамова и Полтавская, где автомобиль Daewoo-sens под управлением 50-летнего жителя района совершил наезд на 56-летнего мужчину.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение в Харькове с телесными повреждениями. Согласно предварительным данным следствия, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте, что и привело к ДТП.

По данному факту следователи Берестинского районного отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения водителем транспортного средства.

Ранее сообщалось, во Львове разыскали водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП. 79-летняя потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

24 сентября 2025
