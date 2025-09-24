В Кировоградской области BMW сбил четырех пешеходов: двое детей погибли
Смертельное ДТП произошло 23 сентября около 20:15 в селе Каменече Головановского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль BMW сбил четырех пешеходов. За рулем был 24-летний водитель.
На месте погибла 14-летняя девочка. Еще одна пострадавшая, 16 лет, скончалась от травм по дороге в больницу. Двое взрослых – 66-летняя женщина и 42-летний мужчина – получили травмы.
Водителя задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, вечером 23 сентября на Днепропетровщине произошло ДТП с участием полицейского. Погиб водитель скутера, пострадал ребенок.
