В Ровно BMW врезался в дерево и опрокинулся: водитель не пострадал

В Ровно автомобиль врезался в дерево, опрокинулся, но водитель остался невредимым. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла во вторник, 23 сентября, около 22.30 на улице Даниила Галицкого.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель не придержался безопасной скорости, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего авто опрокинулось.

По результатам осмотра в больнице медики диагностировали у парня только перелом зуба. Водитель был трезв, от госпитализации отказался.

