11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
24 сентября 2025, 16:59

В Ровно BMW врезался в дерево и опрокинулся: водитель не пострадал

24 сентября 2025, 16:59
Фото: Национальная полиция
В Ровно автомобиль врезался в дерево, опрокинулся, но водитель остался невредимым. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла во вторник, 23 сентября, около 22.30 на улице Даниила Галицкого.

Предварительно установлено, что 19-летний водитель не придержался безопасной скорости, не справился с управлением и врезался в дерево, после чего авто опрокинулось.

По результатам осмотра в больнице медики диагностировали у парня только перелом зуба. Водитель был трезв, от госпитализации отказался.

Напомним, в Ивано-Франковской области столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате столкновения травмировался 15-летний мотоциклист, его доставили в больницу. Правоохранители отмечают, что водитель автомобиля находился в трезвом состоянии.

Ровно ДТП ПДД дерево парень зубы полиция
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
