25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
25 вересня
У Криворізькому інтернаті пацієнтів примушували копати могили та працювати безкоштовно
25 вересня 2025, 10:53

На Рівненщині неповнолітній викрав авто та з’їхав у канаву

25 вересня 2025, 10:53
Фото: Національна поліція
На Рівненщині правоохоронці викрили 17-річного юнака, який незаконно заволодів автомобілем "BMW" у селі Глинне. За попередньою інформацією, легковик був незамкнений, а ключі знаходились у салоні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час спроби втечі неповнолітній не впорався з керуванням і з'їхав у меліоративну канаву поблизу села Заболоття.

Авто отримало механічні пошкодження, а власнику було завдано збитків на понад 360 тисяч гривень. Частину коштів – 91 300 гривень – зловмисник уже відшкодував.

Молодика розшукали за місцем проживання та повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше неповнолітній вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема керування без водійського посвідчення та напідпитку.

Нагадаємо, у Рівному автомобіль врізався у дерево, перекинувся, але водій залишився неушкодженим. За даними слідста, 19-річний хлопець не дотримався безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Поліцейські встановлюють обставини інциденту

24 вересня 2025
07 серпня 2025
