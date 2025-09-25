На Рівненщині неповнолітній викрав авто та з’їхав у канаву

Фото: Національна поліція

На Рівненщині правоохоронці викрили 17-річного юнака, який незаконно заволодів автомобілем "BMW" у селі Глинне. За попередньою інформацією, легковик був незамкнений, а ключі знаходились у салоні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час спроби втечі неповнолітній не впорався з керуванням і з'їхав у меліоративну канаву поблизу села Заболоття.

Авто отримало механічні пошкодження, а власнику було завдано збитків на понад 360 тисяч гривень. Частину коштів – 91 300 гривень – зловмисник уже відшкодував.

Молодика розшукали за місцем проживання та повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше неповнолітній вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, зокрема керування без водійського посвідчення та напідпитку.

