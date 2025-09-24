Фото: соцсети

ДТП произошло 23 сентября около 22:00 в Каменском на перекрестке улицы Строителей и проспекта Металлургов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что сотрудник местного управления полиции ехал собственным авто по главной дороге. В этот момент из второстепенной выехал скутер – произошло столкновение.

В результате аварии водитель скутера погиб. Его 14-летний пассажир получил травмы, мальчика доставили в больницу.

Полицейский был трезв. Обстоятельства ДТП расследует Государственное бюро расследований.

Напомним, вечером 18 сентября на Львовщине мотоцикл столкнулся с микроавтобусом. От полученных травм 50-летний мотоциклист погиб на месте.