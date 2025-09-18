13:27  18 сентября
18 сентября 2025, 16:27

В Запорожье во время конфликта мужчина убил товарища и спрятал тело у мусорных баков

18 сентября 2025, 16:27
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве товарища во время конфликта за распитие алкоголя

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожье полиция оперативно раскрыла убийство. 16 сентября в 6:45 в полицию обратился работник коммунальной службы. Он сообщил, что во дворе многоквартирного дома у мусорных баков обнаружили тело мужчины.

Тело погибшего обнаружили у мусорных баков

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения, сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления и криминалисты. Полицейские провели осмотр места преступления и установили личность погибшего. Им оказался 33-летний житель Заводского района.

Правоохранители установили, что накануне трагедии потерпевший провел вечер в компании нескольких мужчин. Все они употребляли алкоголь. Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Один из участников нанес другому многочисленные удары кулаками. Когда потерпевший упал и перестал сопротивляться, нападающий оттащил его к мусорным бакам и ударил ножом в шею. После этого тело было прикрыто мусором, а злоумышленник скрылся.

Задержанный подозреваемый в убийстве

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого и изъяли доказательства – нож и личные вещи с кровью. Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Сумах женщина ударила своего сожителя ножом в шею во время ссоры. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и проверяют, есть ли свидетели случившегося района.

16 сентября 2025
