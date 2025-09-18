13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 16:02

22-летний мужчина погиб от выстрела друга - детали задержания в Ровенской области

18 сентября 2025, 16:02
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция задержала мужчину после смертельного выстрела в знакомого на территории частного хозяйства

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области полиция задержала 34-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству своего 22-летнего знакомого. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый выстрелил в пострадавшего из охотничьего ружья. Пока ему планируют сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Медики констатировали смерть 22-летнего мужчины

Инцидент произошел 18 сентября около 18:20 в селе Заставье на территории частного хозяйства. Во время конфликта 34-летний местный житель произвел выстрел в живот 22-летнего мужчины из села Голышев. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть юноши.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе осмотра в медицинском учреждении установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Орудие преступления – зарегистрированное охотничье ружье – изъяли и направят на экспертизу.

Решается вопрос об избрании 34-летнему жителю Ровенского района меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастности других лиц.

Ранее сообщалось об ужасном инциденте в Киевской области: во время семейного конфликта 50-летний мужчина ранил собственную мать. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
