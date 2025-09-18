Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала мужчину после смертельного выстрела в знакомого на территории частного хозяйства

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области полиция задержала 34-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству своего 22-летнего знакомого. Согласно данным правоохранителей, подозреваемый выстрелил в пострадавшего из охотничьего ружья. Пока ему планируют сообщить о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

Медики констатировали смерть 22-летнего мужчины

Инцидент произошел 18 сентября около 18:20 в селе Заставье на территории частного хозяйства. Во время конфликта 34-летний местный житель произвел выстрел в живот 22-летнего мужчины из села Голышев. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть юноши.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе осмотра в медицинском учреждении установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Орудие преступления – зарегистрированное охотничье ружье – изъяли и направят на экспертизу.

Решается вопрос об избрании 34-летнему жителю Ровенского района меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия и причастности других лиц.

