Збував психотроп "з рук у руки": на Рівненщині 23-річному чоловікові світить до 10 років за ґратами

Фото: Національна поліція

У місті Дубровиця на Рівненщині правоохоронці викрили 23-річного місцевого жителя, який продавав психотропи безпосередньо покупцям

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у липні та серпні цього року чоловік двічі продав психотроп на загальну суму 5400 гривень. Факт незаконного збуту підтвердила експертиза.

Нещодавно під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили близько пів кілограма канабісу.

За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб. Згідно із санкцією статті, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

