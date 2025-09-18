Начал ехать с младенцем на крыше авто: во Львове будут судить молодого отца
Во Львове будут судить мужчину, из-за которого пострадал его малолетний сын. Ему может грозить заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Во Львове мужчина забыл трубку с младенцем на крыше автомобиля и начал движение. Люлька упала на обочину. Ребенок получил травмы. Инцидент произошел 5 сентября на улице Казацкой.
Следователи направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, ранее в Прикарпатье произошла авария. Женщина сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали.
