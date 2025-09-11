Фото: Нацполиция

28-летнего жителя Ровенщины отправили в изолятор. Это произошло после того, как он избил своего отца до смерти

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

11 сентября 61-летний житель Ровно вернулся домой пьяный и лег спать. Пока матери не было в доме, 28-летний сын ударил отца ножом. Впоследствии он нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Впоследствии 28-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако у него не удалось. Домой вернулась его мать. Женщина обратилась к правоохранителям.

Известно, что 28-летний мужчина состоит на учете как лицо, которое обращалось за психологической помощью. Сейчас он был задержан. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре осудили мужчину, который во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.