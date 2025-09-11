19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 19:36

Ножом и молотком по голове: в Ровенской области мужчина убил отца и пытался умереть сам

11 сентября 2025, 19:36
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

28-летнего жителя Ровенщины отправили в изолятор. Это произошло после того, как он избил своего отца до смерти

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

11 сентября 61-летний житель Ровно вернулся домой пьяный и лег спать. Пока матери не было в доме, 28-летний сын ударил отца ножом. Впоследствии он нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Впоследствии 28-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако у него не удалось. Домой вернулась его мать. Женщина обратилась к правоохранителям.

Известно, что 28-летний мужчина состоит на учете как лицо, которое обращалось за психологической помощью. Сейчас он был задержан. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре осудили мужчину, который во время ссоры убил своего знакомого. Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
