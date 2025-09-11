Ножом и молотком по голове: в Ровенской области мужчина убил отца и пытался умереть сам
28-летнего жителя Ровенщины отправили в изолятор. Это произошло после того, как он избил своего отца до смерти
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
11 сентября 61-летний житель Ровно вернулся домой пьяный и лег спать. Пока матери не было в доме, 28-летний сын ударил отца ножом. Впоследствии он нанес ему несколько ударов молотком по голове.
Впоследствии 28-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако у него не удалось. Домой вернулась его мать. Женщина обратилась к правоохранителям.
Известно, что 28-летний мужчина состоит на учете как лицо, которое обращалось за психологической помощью. Сейчас он был задержан. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
