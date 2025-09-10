Стали известны мотивы убийства двух старшеклассников в Винницкой области
Личная неприязнь может быть одним из мотивов убийства детей
Как передает RegioNews, об этом прокурор рассказал в эфире телемарафона.
"Одна из версий – личные неприязненные отношения с детьми. У них раньше в младшей школе был конфликт", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что нападающий заранее купил нож-колун, с которым напал на детей. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему готовят подозрение по статье об умышленном убийстве.
Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух подростков с ножевыми ранениями. Подозреваемым оказался бывший учитель.
