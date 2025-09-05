16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 16:54

Задушил соседа во время ссоры: в Днепре мужчина получил 7 лет тюрьмы

05 сентября 2025, 16:54
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепре суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году во время ссоры убил своего знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление произошло 1 августа 2024 года в Соборном районе.

Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Суд рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание – 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве двое братьев будут судить за жестокое убийство. Во время застолья между мужчинами и знакомым возник конфликт. Фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в участок груди, спины и лица. От полученных травм погиб на месте.

Днепр убийство тюрьма мужчина суд доказательства
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
Не доехал до ВВК: в Одесской области мужчина угнал авто ТЦК и скрылся
05 сентября 2025, 17:49
Экс-секретарь Киевсовета останется под домашним арестом до октября
05 сентября 2025, 17:39
В Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 7500 долларов пытались переправить мужчину за границу
05 сентября 2025, 17:25
Херсон под обстрелами: спасатели обнаружили тело женщины под завалами
05 сентября 2025, 17:05
Заместитель генпрокурора подал заявление об отставке
05 сентября 2025, 16:59
В Кривом Роге мужчина выпал из окна и не выжил
05 сентября 2025, 16:35
Украинскую блоггершу оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино
05 сентября 2025, 16:29
