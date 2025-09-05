Задушил соседа во время ссоры: в Днепре мужчина получил 7 лет тюрьмы

Фото: Национальная полиция

В Днепре суд вынес приговор мужчине, который в прошлом году во время ссоры убил своего знакомого

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что преступление произошло 1 августа 2024 года в Соборном районе.

Обвиняемый пригласил соседа, между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин избил гостя, а затем задушил его. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила местная жительница и вызвала полицию.

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении.

Суд рассмотрел материалы дела, признал мужчину виновным и назначил наказание – 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве двое братьев будут судить за жестокое убийство. Во время застолья между мужчинами и знакомым возник конфликт. Фигуранты нанесли гостю ножом и кастрюлей более двадцати ударов в участок груди, спины и лица. От полученных травм погиб на месте.