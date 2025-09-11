Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленника будут судить за умышленное убийство и хранение оружия. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. На время следствия фигурант находился под стражей.

Следствие установило, что мужчина приехал к бывшей жене, чтобы забрать общего ребенка. Возле дома он поссорился с новым сожителем женщины. В разгар ссоры фигурант дважды выстрелил в него, а затем еще четыре раза – в подъезде многоэтажки. После этого он скрылся на собственном авто.

Полицейские задержали злоумышленника в Буче и изъяли оружие.

Напомним, происществие случилось в марте этого года на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе Киева. В ходе конфликта 47-летний мужчина несколько раз выстрелил в 40-летнего местного жителя. От ранений он погиб на месте.