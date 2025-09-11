15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 19:36

Ножем та молотком по голові: на Рівненщині чоловік вбив батька і намагався померти сам

11 вересня 2025, 19:36
Фото: Нацполіція
28-річного жителя Рівненщини відправили до ізолятора. Це сталось після того, як він побив свого батька до смерті

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

11 вересня 61-річний житель Рівного повернувся додому п'яний та ліг спати. Доки матері не було в оселі, 28-річний син вдарив батька ножем. Згодом він завдав йому кілька ударів молотком по голові.

Згодом 28-річний чоловік намагався покінчити життя самогубством, проте у нього не вдалось. Додому повернулась його матір. Жінка звернулась до правоохоронців.

Відомо, що 28-річний чоловік перебуває на обліку, як особа, яка зверталася за психологічною допомогою. Зараз його затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі засудили чоловіка, який під час сварки вбив свого знайомого. Обвинувачений запросив до себе сусіда, між ними виник конфлікт, у ході якого господар побив гостя, а потім задушив його. Тіло з ознаками насильницької смерті виявила місцева мешканка та викликала поліцію.

11 вересня 2025
