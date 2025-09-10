Фото: Нацполиция

В Полтавской области 22-летний местный житель получил подозрение. Он до смерти избил 40-летнего знакомого

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

4 сентября медики сообщили правоохранителям, что в больницу доставили 40-летнего мужчину. К сожалению, он от полученных травм скончался. Выяснилось, что был причастен 22-летний местный житель.

Предварительно двое мужчин поссорились. В ходе спора 22-летний мужчина начал избивать 40-летнего знакомого. Именно после этого потерпевший был госпитализирован. Правоохранители уже объявили о подозрении 22-летнему местному жителю и избрали ему меру пресечения.

Теперь ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом — скорую вызвал уже после смерти.