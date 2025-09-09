На Ровенщине в ДТП погиб мотоциклист, двое пешеходов травмированы

Фото: Национальная полиция

В понедельник, 8 сентября, около 21:20 в селе Ромейки Владимирецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла "Loncin" и двух пешеходов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16-летний водитель мотоцикла, который не имел водительского удостоверения и управлял транспортом без регистрации и мотошлема, совершил наезд на 14-летнего парня и 16-летнюю девушку, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Пешеходы получили переломы и ушибы, их госпитализировали в больницу.

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Продолжается досудебное расследование.

