12:55  09 сентября
В Днепре водитель машрутки унизил военного: в сети появилось видео скандала
11:12  09 сентября
В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку
07:24  09 сентября
В Киевской области пьяный юноша избил палкой двух пожилых людей
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2025, 13:29

На Ровенщине в ДТП погиб мотоциклист, двое пешеходов травмированы

09 сентября 2025, 13:29
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 8 сентября, около 21:20 в селе Ромейки Владимирецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла "Loncin" и двух пешеходов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16-летний водитель мотоцикла, который не имел водительского удостоверения и управлял транспортом без регистрации и мотошлема, совершил наезд на 14-летнего парня и 16-летнюю девушку, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Пешеходы получили переломы и ушибы, их госпитализировали в больницу.

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области произошло тройное ДТП, пострадали четыре человека. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все происшествия аварии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область ДТП ПДД мотоциклист мотоцикл пешеходы полиция
На Кировоградщине двое мужчин напали на полицейских во время проверки документов
09 сентября 2025, 09:56
На Львовщине автомобиль вылетел с дороги: есть пострадавший
09 сентября 2025, 09:39
В Днепре столкнулись три автомобиля: пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход
09 сентября 2025, 08:12
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Пошла по клюкву и заблудилась: на Ровенщине пенсионерку спасли из болота
09 сентября 2025, 15:37
Ребята до 22 лет массово увольняются из популярных компаний, чтобы уехать за границу
09 сентября 2025, 15:25
В Днепре мужчина убил жену во время ссоры
09 сентября 2025, 15:25
В Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову
09 сентября 2025, 15:09
В Полтаве заменили российского царя на фото-зону: как теперь выглядит место, где раньше был скандальный памятник
09 сентября 2025, 15:07
Жесткое ДТП в Днепре: авто вылетело на обочину, опрокинулось и придавило пешехода - пострадали несовершеннолетние
09 сентября 2025, 14:45
В Саратовской области произошел взрыв на магистральном нефтепроводе – источники
09 сентября 2025, 14:45
От войны до восстановления: Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум
09 сентября 2025, 14:40
Наводили ударные дроны врага на Одессу и Кировоградщину: задержаны агенты ФСБ
09 сентября 2025, 14:16
"Кто-то сдал координаты", – реакция "Укрпочты" на российский авиаудар по Яровой
09 сентября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »