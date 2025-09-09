Фото: ГСЧС

В понедельник, 8 сентября, около 20:20 на проспекте Александра Поля в Днепре произошла авария с участием трех авто

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись Mini Cooper, Fiat и Daewoo Lanos. В результате ДТП травмировались 14-летняя пассажирка Fiat и 16-летний пешеход. Обоих госпитализировали в больницу.

Спасатели предотвратили возгорание на месте ДТП. Причины аварии выясняет полиция.

