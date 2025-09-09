На Рівненщині у ДТП загинув мотоцикліст, двоє пішоходів травмовані

Фото: Національна поліція

У понеділок, 8 вересня, близько 21:20 у селі Ромейки Володимирецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла "Loncin" та двох пішоходів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16-річний водій мотоцикла, який не мав посвідчення водія та керував транспортом без реєстрації і мотошолома, здійснив наїзд на 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, які йшли по проїзній частині в попутному напрямку.

Пішоходи отримали переломи та забої, їх госпіталізували до лікарні.

Водій мотоцикла загинув на місці події.

Триває досудове розслідування.

