12:55  09 вересня
У Дніпрі водій машрутки принизив військового: у мережі з'явилось відео скандалу
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 13:29

На Рівненщині у ДТП загинув мотоцикліст, двоє пішоходів травмовані

09 вересня 2025, 13:29
Фото: Національна поліція
У понеділок, 8 вересня, близько 21:20 у селі Ромейки Володимирецького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла "Loncin" та двох пішоходів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 16-річний водій мотоцикла, який не мав посвідчення водія та керував транспортом без реєстрації і мотошолома, здійснив наїзд на 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, які йшли по проїзній частині в попутному напрямку.

Пішоходи отримали переломи та забої, їх госпіталізували до лікарні.

Водій мотоцикла загинув на місці події.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині сталася потрійна ДТП, постраждали чотири людини. Усіх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини аварії.

