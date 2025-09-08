21:50  08 сентября
В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
19:43  08 сентября
В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
19:07  08 сентября
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 19:43

08 сентября 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В городе Яготин на Бориспольщине произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в Lanos под управлением 30-летнего местного жителя. От удара Lanos столкнулся еще и с Nissan под управлением 55-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai, водитель Nissan и двое пассажиров этого авто – 28-летний мужчина и 23-летняя женщина. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Напомним, 7 сентября в Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan. От полученных травм два человека погибли на месте.

ДТП происшествия авто авария Киевская область пострадавшие
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
