Фото: полиция

В городе Яготин на Бориспольщине произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai не справился с управлением и врезался в Lanos под управлением 30-летнего местного жителя. От удара Lanos столкнулся еще и с Nissan под управлением 55-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai, водитель Nissan и двое пассажиров этого авто – 28-летний мужчина и 23-летняя женщина. Всех госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

