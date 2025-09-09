Фото: полиция

ДТП произошло 8 сентября около 18:50 на трассе вблизи города Турка Самборского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 37-летний водитель Subaru Outback из Черкасс не справился с управлением и выехал за пределы дороги.

В результате ДТП травмировался 34-летний пассажир авто, его госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Яготин в Киевской области произошло тройное ДТП. В результате аварии пострадали четыре человека – двое водителей и двое пассажиров.