Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время проверки военно-учетных документов двое мужчин вели себя агрессивно и применили силу против полицейских. Один из них распилил слезоточивый газ в сторону правоохранителей.

Для прекращения конфликта полицейские применили спецсредства, а также произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и землю. Никто из граждан не пострадал.

В результате инцидента полицейские получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Обоих мужчин задержали. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 УК Украины (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений). Продолжается расследование.

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение мужчине, который напал с ножом на работника ТЦК. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.