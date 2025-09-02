На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто

Фото: Национальная полиция

В селе Витковичи Березновской общины произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - в результате столкновения с легковушкой тяжелые травмы получил несовершеннолетний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 1 сентября около 16.35.

По предварительным данным следствия, 35-летний водитель Volkswagen Golf, житель села Городище, при повороте налево на второстепенную дорогу не убедился в безопасности манёвра и не уступил дорогу мотоциклу Lifan, которым управлял 17-летний местный житель.

В результате столкновения мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и находится в коме. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что мотоцикл не был зарегистрирован, а подросток не имел водительского удостоверения и был без мотошлема. Водитель легковушки на момент ДТП был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи приступили к досудебному расследованию.

Напомним, в Львовской области в воскресенье вечером, 31 августа, в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибли три человека, среди которых ребенок. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.