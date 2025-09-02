Фото: полиция

ДТП произошло на улице Новое Шоссе в Буче Киевской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Выезжая со второстепенной дороги, 37-летний водитель Mitsubishi не пропустил мотоцикл Kawasaki под управлением 29-летнего мужчины.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.