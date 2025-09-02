13:51  02 вересня
02 вересня 2025, 14:24

На Рівненщині 17-річний мотоцикліст у критичному стані після зіткнення з авто

02 вересня 2025, 14:24
Фото: Національна поліція
У селі Вітковичі Березнівської громади сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода – внаслідок зіткнення з легковиком тяжкі травми отримав неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 1 вересня близько 16:35.

За попередніми даними слідства, 35-річний водій Volkswagen Golf, житель села Городище, під час повороту ліворуч на другорядну дорогу не переконався в безпечності маневру та не надав перевагу у русі мотоциклу Lifan, яким керував 17-річний місцевий житель.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перебуває у комі. Його госпіталізували у важкому стані.

Правоохоронці встановили, що мотоцикл не був зареєстрований, а підліток не мав посвідчення водія та був без мотошолому. Водій легковика на момент ДТП був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львівській області в неділю ввечері, 31 серпня, внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинули три людини, серед яких дитина. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Рівненська область ДТП ПДР мотоцикліст поліція лікарня авто травми
