Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение

Во Львове будут судить 17-летнего студента, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 13 января около 21:30 молодой человек ворвался в квартиру 78-летней женщины на улице Тершаковцев, нанес ей многочисленные удары по голове стулом и кулинарным молотком.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Тело погибшей обнаружили соседи, которые и сообщили о трагедии правоохранителям.

Полиция оперативно задержала подозреваемого на улице Левицкого во Львове.

Досудебное расследование завершено.

Студенту инкриминируют умышленное убийство с особой жестокостью по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное лишение свободы.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

