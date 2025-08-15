Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение
Во Львове будут судить 17-летнего студента, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, 13 января около 21:30 молодой человек ворвался в квартиру 78-летней женщины на улице Тершаковцев, нанес ей многочисленные удары по голове стулом и кулинарным молотком.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Тело погибшей обнаружили соседи, которые и сообщили о трагедии правоохранителям.
Полиция оперативно задержала подозреваемого на улице Левицкого во Львове.
Досудебное расследование завершено.
Студенту инкриминируют умышленное убийство с особой жестокостью по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное лишение свободы.
Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.
Напомним, во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына. Ей избрали строжайшую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.
Ранее сообщалось, что в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумишленнику о подозрении.