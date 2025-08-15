11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 14:14

Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение

15 августа 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове будут судить 17-летнего студента, обвиняемого в жестоком убийстве пенсионерки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 13 января около 21:30 молодой человек ворвался в квартиру 78-летней женщины на улице Тершаковцев, нанес ей многочисленные удары по голове стулом и кулинарным молотком.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Тело погибшей обнаружили соседи, которые и сообщили о трагедии правоохранителям.

Полиция оперативно задержала подозреваемого на улице Левицкого во Львове.

Досудебное расследование завершено.

Студенту инкриминируют умышленное убийство с особой жестокостью по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненное лишение свободы.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына. Ей избрали строжайшую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумишленнику о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов убийство пенсионерка студент суд полиция тюрьма
30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном
15 августа 2025, 13:28
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
15 августа 2025, 11:45
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Поддержка Харьковщины: регистрация бизнеса и имущества стала бесплатной
15 августа 2025, 14:55
На Бали задержали украинку с 2 кг наркотиков: дело может завершиться смертной казнью
15 августа 2025, 14:51
Украинские военные уничтожили корабль с боеприпасами для "Шахедов" и иранским грузом
15 августа 2025, 14:35
В Житомирской области во время конфликта получил тяжелые телесные повреждения 25-летний мужчина
15 августа 2025, 14:05
На Харьковщине за общественно полезные работы будут платить больше
15 августа 2025, 13:58
Четверым депутатам в Харьковской, Львовской и Черкасской областях сообщено о подозрении за незадекларированное состояние на 29 млн грн
15 августа 2025, 13:47
30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном
15 августа 2025, 13:28
Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно
15 августа 2025, 13:11
Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше
15 августа 2025, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »