Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников

На днях на улице Патона во Львове между двумя мужчинами – 19- и 37-летним местными жителями – возник конфликт, завершившийся избиением. Младший из участников нанес оппоненту несколько ударов по голове

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате 37-летний мужчина получил тяжелые травмы – ушиб головного мозга и кровоизлияния. Медики предоставили потерпевшему неотложную помощь.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Напомним, в Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого. Событие произошло в конце мая в городе Южное. Участковый офицер полиции обнаружил в квартире 31-летнего мужчины тело его 36-летнего сограждан со следами насильственной смерти.