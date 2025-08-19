Фото: Нацполіція

На Рівненщині застілля закінчилось вбивством. Все сталось через конфлікт

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

18 серпня у Рівному 42-річна жінка повідомила поліції, що на кухні сусідської квартири вона знайшла тіло свого 57-річного знайомого. Виявилось, що напередодні у цій квартирі було застілля.

П'яні чоловіки 27 та 57 років почали сварились. Під час конфлікту молодший завдав старшому численних ударів руками та ногами по голові та тілу. Після скоєного нападник втік, залишивши закривавлене взуття біля під'їзду цього ж будинку.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Уже скоро правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з автовокзалів. Йому повідомили про підозру. Зараз він знаходиться в ізоляторі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

