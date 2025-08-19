18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 21:26

На Рівненщині під час застілля чоловік побив знайомого до смерті

19 серпня 2025, 21:26
Фото: Нацполіція
На Рівненщині застілля закінчилось вбивством. Все сталось через конфлікт

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

18 серпня у Рівному 42-річна жінка повідомила поліції, що на кухні сусідської квартири вона знайшла тіло свого 57-річного знайомого. Виявилось, що напередодні у цій квартирі було застілля.

П'яні чоловіки 27 та 57 років почали сварились. Під час конфлікту молодший завдав старшому численних ударів руками та ногами по голові та тілу. Після скоєного нападник втік, залишивши закривавлене взуття біля під'їзду цього ж будинку.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Уже скоро правоохоронці затримали зловмисника поблизу одного з автовокзалів. Йому повідомили про підозру. Зараз він знаходиться в ізоляторі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на 45-річному чоловіку, який смертельно поранив поліцейського на Одещині, загрожує довічне ув’язнення. Злочин стався 5 серпня на околиці Ізмаїла.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
