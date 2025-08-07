45-летнему жителю Одесщины, смертельно ранившему полицейского, грозит пожизненное заключение

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Преступление произошло 5 августа на окраине Измаила. Местный мотоциклист открыл огонь из оружия по инспекторам сектора реагирования патрульной полиции при исполнении последними служебных обязанностей.

Старший лейтенант полиции Михаил Сорока получил смертельное огнестрельное ранение.

Фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство и покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Максимальное наказание за это преступление – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в четверг, 7 августа, в Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа. Правоохранителю было 34 года. У него остались родители, жена и двое маленьких детей.