Фото: Нацполиция

Правоохранителям сообщили о тяжелой травме 65-летней женщины. Задержали 65-летнего мужчину, причастного к этому. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 августа в частном доме в селе Разино. Между мужчиной и дружной произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина бросил в нее гранату. Она сдетонировала в спальне.

В результате взрыва женщина получила обломочные ранения. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Муж получил ранение ноги. Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, в Тернополе в больничном лифте произошел инцидент между двумя пациентами, завершившийся ножевым ранением. Выясняя отношения из-за долга, один из мужчин нанес другому серьезную травму, которая нуждалась в срочной операции.