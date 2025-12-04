Прыгнул с четвертого этажа и выжил: на Днепропетровщине медики спасли мужчину

Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Покров медики экстренной помощи спасли жизнь 43-летнему мужчине, который на рассвете выпрыгнул с четвертого этажа

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Днепропетровский областной центр экстренной медицины, передает RegioNews.

Бригада в составе парамедика и экстренной медицинской техники прибыла на вызов через несколько минут.

На месте происшествия они выяснили, что пострадавший был жив, но нуждался в немедленной медицинской помощи. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом голени.

Медики действовали оперативно: пациента положили на транспортный щит, наложили шейный воротник, провели обезболивание, иммобилизовали травмированную конечность, установили внутривенный доступ и приступили к инфузионной терапии.

Пострадавший госпитализирован в Покровскую городскую больницу в состоянии средней тяжести. Его сопровождала мать.

Причины инцидента пока не установлены. Мужчина находится в сознании, однако не общается.

Напомним, в Кривом Роге правоохранители зафиксировали очередной случай самоубийства среди пожилых людей. В одном из домов на 44-м квартале обнаружили тело 70-летнего мужчины с огнестрельным ранением, которое оказалось смертельным.