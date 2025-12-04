На Днепропетровщине женщина ради шутки "убила" своего мужа
Жительница Днепропетровщины сообщила полиции об убийстве своего супруга. Реальность оказалась иначе
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
47-летняя жительница Павлоградского района позвонила по телефону правоохранителям. Она сообщила им, что убила своего мужа топором из-за ревности. Полицейские прибыли по адресу, однако сообщение оказалось ложным: ни одного убийства не произошло.
Правоохранители сообщили женщине о подозрении за ложное сообщение.
Напомним, в Ровенской области 52-летний житель села Тараканов позвонил в полицию и сообщил о заминировании объекта критической инфраструктуры в областном центре, позже объяснив, что это была только шутка.
