В Полтавской области нашли мертвыми пенсионеров: что известно

Фото: Нацполиция

В Полтавской области нашли тела двух человек. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

3 декабря правоохранителям сообщили, что в частном доме в селе Лазорки обнаружили двух человек без признаков жизни. Правоохранители увидели там тела 81-летнего мужчины и 76-летней женщины. Для установления причины их смерти предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

