В Полтавской области нашли мертвыми пенсионеров: что известно
В Полтавской области нашли тела двух человек. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
3 декабря правоохранителям сообщили, что в частном доме в селе Лазорки обнаружили двух человек без признаков жизни. Правоохранители увидели там тела 81-летнего мужчины и 76-летней женщины. Для установления причины их смерти предназначена судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, в Винницком районе правоохранители раскрыли убийство, которое почти девять месяцев оставалось нераскрытым – 17-летний подросток подозревается в убийстве своего 24-летнего брата из-за личного оскорбления.
