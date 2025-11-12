14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 14:32

Во Франковске расклеили листовки против трудовых мигрантов

12 ноября 2025, 14:32
Фото: соцсети
В Ивано-Франковске неизвестные на досках объявлений и стволах деревьев расклеили листовки с призывами к дискриминации мигрантов

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

На листах изображены фотографии двух мужчин с темным цветом кожи, а под ними надпись:

"Не будешь сдавать нам квартиру, не будешь брать нас на работу, не сядешь к каждому из нас в такси, ничего у нас не купишь – мы не сможем остаться"

По данным ZAHID.NET, полиция Ивано-Франковской области подтвердила появление открыток и проверяет. За разжигание национальной или расовой вражды в Украине предусмотрена уголовная ответственность – до восьми лет заключения.

Как известно, на территории Украины завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант", продолжавшиеся с 15 сентября по 1 ноября. В результате операции было обнаружено 635 человек, находившихся в стране нелегально.

Напомним, в Украине начали работать трудовые мигранты из Бангладеш. По словам экспертов, дефицит рабочей силы в Украине становится все более ощутимым, особенно в областях, где нужны работники рабочих специальностей.

Ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

Ивано-Франковск листовки трудовые мигранты полиция дискриминация
