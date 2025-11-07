Операция "Мигрант": сколько нелегалов обнаружили по всей Украине
На территории Украины завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". Они продолжались с 15 сентября по 1 ноября
Об этом сообщила пресс-служба ГМСУ, передает RegioNews.
В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов. В частности:
- 550 человек получили обязательство принудительно вернуться в страны своего происхождения,
- 85 человек были депортированы,
- 63 иностранцев размещены в пунктах временного пребывания,
- 941 человек запрещен въезд на территорию Украины.
Большинство нарушителей – граждане Азербайджана, Молдовы, России, Узбекистана, Армении, Грузии и Колумбии.
Операция проводилась с целью предотвращения незаконной миграции и выявления нарушений миграционного законодательства. К ее проведению были привлечены Госпогранслужба, Нацполиция, СБУ, ДБР, Гоструда и МОН.
Мероприятия продолжались по всей территории Украины, кроме районов боевых действий и временно оккупированных территорий.
Напомним, в Украине начали работать трудовые мигранты из Бангладеш. По словам экспертов, дефицит рабочей силы в Украине становится все более ощутимым, особенно в областях, где нужны работники рабочих специальностей.
Ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.