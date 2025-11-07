08:08  07 ноября
07 ноября 2025, 09:24

Операция "Мигрант": сколько нелегалов обнаружили по всей Украине

07 ноября 2025, 09:24
Фото: из открытых источников
На территории Украины завершились масштабные мероприятия Государственной миграционной службы под названием "Мигрант". Они продолжались с 15 сентября по 1 ноября

Об этом сообщила пресс-служба ГМСУ, передает RegioNews.

В ходе операции было обнаружено 635 нелегальных мигрантов. В частности:

  • 550 человек получили обязательство принудительно вернуться в страны своего происхождения,
  • 85 человек были депортированы,
  • 63 иностранцев размещены в пунктах временного пребывания,
  • 941 человек запрещен въезд на территорию Украины.

Большинство нарушителей – граждане Азербайджана, Молдовы, России, Узбекистана, Армении, Грузии и Колумбии.

Операция проводилась с целью предотвращения незаконной миграции и выявления нарушений миграционного законодательства. К ее проведению были привлечены Госпогранслужба, Нацполиция, СБУ, ДБР, Гоструда и МОН.

Мероприятия продолжались по всей территории Украины, кроме районов боевых действий и временно оккупированных территорий.

Напомним, в Украине начали работать трудовые мигранты из Бангладеш. По словам экспертов, дефицит рабочей силы в Украине становится все более ощутимым, особенно в областях, где нужны работники рабочих специальностей.

Ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

