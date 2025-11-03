Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии, обнародованном на канале Novyny LIVE, передает RegioNews.

"У нас уже есть пример – на Закарпатье работает деревообрабатывающее предприятие, где 150 работников из Бангладеша. Это говорит о том, что в условиях острого дефицита кадров, прежде всего низкоквалифицированных, в Украине формируется запрос на иностранных трудовых мигрантов", — отметил Пендзин.

По словам эксперта, дефицит рабочей силы в Украине становится все более ощутимым, особенно в областях, где нужны работники рабочих специальностей. Это, по его мнению, создает предпосылки для привлечения трудовых ресурсов из Азии и Африки.

Напомним, ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.