16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 18:57

В Украину уже приезжают трудовые мигранты из Бангладеш, - эксперт

03 ноября 2025, 18:57
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Украине начали работать трудовые мигранты из Бангладеш

Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии, обнародованном на канале Novyny LIVE, передает RegioNews.

"У нас уже есть пример – на Закарпатье работает деревообрабатывающее предприятие, где 150 работников из Бангладеша. Это говорит о том, что в условиях острого дефицита кадров, прежде всего низкоквалифицированных, в Украине формируется запрос на иностранных трудовых мигрантов", — отметил Пендзин.

По словам эксперта, дефицит рабочей силы в Украине становится все более ощутимым, особенно в областях, где нужны работники рабочих специальностей. Это, по его мнению, создает предпосылки для привлечения трудовых ресурсов из Азии и Африки.

Напомним, ранее стало известно, что мебельное предприятие, работающее в Тячевской общине в Закарпатье, ведет переговоры с Министерством иностранных дел о трудоустройстве на условиях трудового договора 160 человек из Народной Республики Бангладеш.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
Украина получила новые ракеты Storm Shadow для ударов по РФ – Bloomberg
03 ноября 2025, 13:34
Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в РФ
03 ноября 2025, 12:40
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 миллионам семей
03 ноября 2025, 20:49
Постоянное "залипание" в TikTok и Reels назвали новым признаком бедности
03 ноября 2025, 20:26
ГБР начало расследование из-за удара по военной базе на Днепропетровщине
03 ноября 2025, 20:22
ЕС выделил Украине 50 млн евро: куда пойдут деньги
03 ноября 2025, 20:18
Зеленский о фронте: в Купянске продолжается зачистка, в Покровске – до 30% всех боевых действий
03 ноября 2025, 20:13
Сербские силовики задержали во время протестов 37 человек: какая причина
03 ноября 2025, 20:09
Почасовые отключения почти весь день: в Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 4 ноября
03 ноября 2025, 19:55
В Одесской области мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь
03 ноября 2025, 19:35
Ребенок разрисовал фломастерами кота: его забрали из семьи, а отцу девочки грозит штраф, — полиция Львовщины
03 ноября 2025, 19:30
Жительницу Тернополя оштрафовали за содержание 15 собак в квартире
03 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »