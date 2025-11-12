В Тернопольской области задержали мужчину, который выловил 250 кг рыбы

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Сотрудники водной полиции пресекли незаконный лов рыбы на территории Байковецкой общины в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования на одном из водных объектов, расположенных на территории Байковецкой общины, сотрудники сектора водной полиции совместно с представителями Государственной экологической инспекции в области обнаружили мужчину на лодке, который совершал лов рыбы с помощью запрещенного орудия ловли – сеток.

Нарушителем оказался 39-летний житель областного центра. В общей сложности он выловил около 250 килограммов рыбы разных видов на сумму более 168 тысяч гривен.

За совершенное мужчине грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.

Как сообщалось, в конце октября Нацгвардейцы задержали двух мужчин, занимавшихся незаконной подводной охотой на Тернопольском пруду. Специалисты экологической инспекции определяют сумму ущерба, нанесенного окружающей среде.