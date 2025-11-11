Фото: Нацполиция

В Запорожье разоблачили преступную группировку, которая присвоила гуманитарную помощь. Известно, что среди них был военный, который в прошлом году самовольно покинул воинскую часть

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что ушедший в СЗЧ 29-летний военный организовал преступную схему. Он получал гуманитарные грузы от благотворительных фондов, организаций и местных органов власти. В схему он привлек двух товарищей и свою жену.

Злоумышленники представлялись уполномоченными представителями одной из воинских частей ВСУ и использовали поддельные документы. Присваивали они турникеты, медикаменты, средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты питания и даже беспилотники.

"После получения помощи они реализовывали ее через розничную сеть, а вырученные средства присваивали. Чтобы создать видимость законности, они записывали постановочные видео в форму, благодаря волонтерам.

Таким образом участники группировки присвоили имущество более чем на 8 000 000 гривен", - сообщили в полиции.

Все участники получили подозрения. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен на рассмотрение в суд

