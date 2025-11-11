В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно
В Запорожье разоблачили преступную группировку, которая присвоила гуманитарную помощь. Известно, что среди них был военный, который в прошлом году самовольно покинул воинскую часть
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Известно, что ушедший в СЗЧ 29-летний военный организовал преступную схему. Он получал гуманитарные грузы от благотворительных фондов, организаций и местных органов власти. В схему он привлек двух товарищей и свою жену.
Злоумышленники представлялись уполномоченными представителями одной из воинских частей ВСУ и использовали поддельные документы. Присваивали они турникеты, медикаменты, средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты питания и даже беспилотники.
"После получения помощи они реализовывали ее через розничную сеть, а вырученные средства присваивали. Чтобы создать видимость законности, они записывали постановочные видео в форму, благодаря волонтерам.
Таким образом участники группировки присвоили имущество более чем на 8 000 000 гривен", - сообщили в полиции.
Все участники получили подозрения. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен на рассмотрение в суд
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.