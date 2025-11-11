18:44  11 ноября
Умер известный украинский политик
17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
15:39  11 ноября
В Украине резко подорожали популярные продукты
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 19:50

В Запорожье злоумышленники украли гуманитарную помощь на 8 миллионов: что известно

11 ноября 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Запорожье разоблачили преступную группировку, которая присвоила гуманитарную помощь. Известно, что среди них был военный, который в прошлом году самовольно покинул воинскую часть

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Известно, что ушедший в СЗЧ 29-летний военный организовал преступную схему. Он получал гуманитарные грузы от благотворительных фондов, организаций и местных органов власти. В схему он привлек двух товарищей и свою жену.

Злоумышленники представлялись уполномоченными представителями одной из воинских частей ВСУ и использовали поддельные документы. Присваивали они турникеты, медикаменты, средства гигиены, термобелье, буржуйки, продукты питания и даже беспилотники.

"После получения помощи они реализовывали ее через розничную сеть, а вырученные средства присваивали. Чтобы создать видимость законности, они записывали постановочные видео в форму, благодаря волонтерам.
Таким образом участники группировки присвоили имущество более чем на 8 000 000 гривен", - сообщили в полиции.

Все участники получили подозрения. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству завершено. Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен на рассмотрение в суд

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гуманитарная помощь полиция Запорожская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
В Украине существенно выросли цены на продукты: Госстат назвал цифру
11 ноября 2025, 20:58
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
11 ноября 2025, 20:47
Отключение света в Украине: 12 ноября вводят ограничение потребления электроэнергии
11 ноября 2025, 20:33
Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома": ждут срочного аудита
11 ноября 2025, 20:26
Новый уровень бизнеса в Запорожье: МАФы на крыше кинотеатра
11 ноября 2025, 19:59
На фронте вспыхнула смертельная болезнь: какая причина
11 ноября 2025, 19:46
Украинские военные сдаются в плен в Покровске, потому что удерживать позиции нереально – СМИ
11 ноября 2025, 19:44
В Полтавской области произошла авария на линии электропередач: многотысячный город остался без света и воды
11 ноября 2025, 19:28
Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка вылетела в кювет
11 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »