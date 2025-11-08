Фото: Нацполиция

В Прикарпатье правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в областном центре. Известно, что мужчина произвел выстрелы в центре города

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранителям об этом сообщили около 20 часов. На место прибыли полицейские. Как известно, между местным жителем и неизвестным мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры мужчина получил устройство травматического действия и произвел несколько выстрелов в воздух.

К счастью, никто не пострадал. В настоящее время правоохранители проводят все проверки. Мужчина, который, вероятно, стрелял, задержан.

