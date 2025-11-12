У Франківську розклеїли листівки проти трудових мігрантів

Фото: соцмережі

В Івано-Франківську невідомі на дошках оголошень та стовбурах дерев розклеїли листівки із закликами до дискримінації мігрантів

Про це повідомили місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

На аркушах зображені фотографії двох чоловіків з темним кольором шкіри, а під ними – напис:

"Не здаватимеш нам квартиру, не братимеш нас на роботу, не сядеш до кожного з нас у таксі, нічого в нас не купиш – ми не зможемо залишитися"



За даними ZAHID.NET, поліція Івано-Франківської області підтвердила появу листівок та проводить перевірку. За розпалювання національної або расової ворожнечі в Україні передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років ув'язнення.

Як відомо, на території України завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант", які тривали з 15 вересня до 1 листопада. У результаті операції було виявлено 635 осіб, що перебували в країні нелегально.

Нагадаємо, в Україні почали працювати трудові мігранти з Бангладеш. За словами експертів, дефіцит робочої сили в Україні стає все більш відчутним, особливо у сферах, де потрібні працівники робітничих спеціальностей.

Раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.