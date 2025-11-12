14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 14:32

У Франківську розклеїли листівки проти трудових мігрантів

12 листопада 2025, 14:32
Фото: соцмережі
В Івано-Франківську невідомі на дошках оголошень та стовбурах дерев розклеїли листівки із закликами до дискримінації мігрантів

Про це повідомили місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

На аркушах зображені фотографії двох чоловіків з темним кольором шкіри, а під ними – напис:

"Не здаватимеш нам квартиру, не братимеш нас на роботу, не сядеш до кожного з нас у таксі, нічого в нас не купиш – ми не зможемо залишитися"

За даними ZAHID.NET, поліція Івано-Франківської області підтвердила появу листівок та проводить перевірку. За розпалювання національної або расової ворожнечі в Україні передбачена кримінальна відповідальність – до восьми років ув'язнення.

Як відомо, на території України завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант", які тривали з 15 вересня до 1 листопада. У результаті операції було виявлено 635 осіб, що перебували в країні нелегально.

Нагадаємо, в Україні почали працювати трудові мігранти з Бангладеш. За словами експертів, дефіцит робочої сили в Україні стає все більш відчутним, особливо у сферах, де потрібні працівники робітничих спеціальностей.

Раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

Івано-Франківськ листівки трудові мігранти поліція дискримінація
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
